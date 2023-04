Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass größtenteils sogenannte Katjuscha-Raketen abgeschossen wurden. Diese wurden auch schon zuvor von palästinensischen Gruppierungen in der Region gegen Israel verwendet. Verteidigungsminister Joav Galant wies das Militär an, sich auf „alle möglichen Reaktionen auf die jüngsten Ereignisse vorzubereiten”. Am Abend war ein Treffen des Sicherheitskabinett mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geplant.