Nahost-Konflikt Nach Angriff auf Israel: Neue EU-Sanktionen für den Iran?

15. April 2024 | Quelle: dpa

Der Iran hat am Wochenende erstmals Israel direkt angegriffen. Bild: Bild: dpa

Nach dem iranischen Angriff aus Israel treffen sich die EU-Außenminister in einer Videokonferenz. Werden dabei Strafmaßnahmen gegen den Iran verhängt? Was dafür und was dagegen spricht.