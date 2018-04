Nahost-Konflikt: UN prangern überzogenen Einsatz von Gewalt in Gaza an

GenfUN-Menschenrechtskommissar Seid al-Hussein hat Israel für eine überzogene Gewalt im Gazastreifen kritisiert. Auch müssten diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, welche für die Todesfälle verantwortlich seien, sagte er am Freitag. Allein in den vergangenen vier Wochen seien 42 Palästinenser gestorben. Mehr als 5500 seien am Grenzzaun zu Israel verletzt worden. Berichte über israelische Opfer lägen nicht vor.