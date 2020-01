Nahost-Konflikt: US-Präsident Trump droht Iran und Irak mit Sanktionen und Angriffen gegen Kulturstätten

Am späten Samstagabend schlugen bereits Raketen in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad ein, in der sich auch die US-Botschaft befindet. Diese wurde vorübergehend geschlossen. Soleimanis Nachfolger Ismaeil Gha'ani betonte in einem am Montag ausgestrahlten Interview des iranischen Staatsfernsehens, dass die USA sich auf Vergeltung gefasst machen müssten. Im Gegenzug für Soleimanis „Märtyrertum streben wir danach, Amerika aus der Region zu beseitigen“, erklärte Gha'ani.