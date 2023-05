Nahost-Konflikt Waffenruhe im Gaza-Konflikt hält vorerst

14. Mai 2023 | Quelle: dpa

Palästinensische Bürger begutachten die Schäden in ihren Häusern. Bild: Bild: dpa

Im erneut eskalierten Konflikt zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad deutet sich dank einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe vorerst Entspannung an. Trotz gegenseitiger Angriffe mehr als eine Stunde nach Inkrafttreten am Samstag um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) beruhigten sich die Kämpfe, die fünf Tage lang anhielten, am frühen Sonntagmorgen. Auf beiden Seiten der Grenze kehrte wieder schrittweise Normalität ein.