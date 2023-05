Nahost-Konflikt Waffenruhe zwischen Israel und Gaza-Gruppierungen

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Rauch und Flammen steigen nach israelischen Luftangriffen über Gaza-Stadt auf. Bild: Bild: dpa

Nach einer eintägigen Eskalation der Gewalt ist in Israel und dem Gazastreifen vorerst wieder Ruhe eingekehrt. Zuvor hatte nach massivem Beschuss aus dem Gazastreifen die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Die Kämpfe wurden nach palästinensischen Angaben am frühen Mittwochmorgen beendet. Hintergrund der jüngsten Spannungen war der Tod eines palästinensischen Häftlings nach einem Hungerstreik in Israel.