Nahost-Konflikt Was eingezogene Reservisten für Israels Unternehmen bedeuten

Es ist still geworden in Israel. In Tel Aviv, dem Herz der Start-up-Nation, das in gewöhnlichen Zeiten so kräftig schlägt, haben Bars und Cafés geschlossen; das Hupen genervter Autofahrer ist verstummt, Herden von E-Scootern stehen verwaist am Straßenrand, und Spielplätze liegen verlassen da. Das einzige, was hin und wieder die Stille zerreißt, ist das Aufheulen der Sirenen, die vor Raketenbeschuss aus Gaza warnen und die wenigen Menschen auf der Straße in die Flucht in den nächstbesten Hauseingang treibt.