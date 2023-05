Nahost-Konflikt Weitere Kämpfe zwischen Israel und militanten Palästinensern

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

Raketen werden aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Bild: Bild: dpa

Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauern trotz anderslautender Berichte über eine von Ägypten verhandelte Feuerpause an. Israel befinde sich noch immer mitten in einem Einsatz gegen die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Abend in einer Ansprache.