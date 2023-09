Nahost-Konflikt Wieder Unruhen: Israel greift an Gaza-Grenze Hamas-Posten an

24. September 2023 | Quelle: dpa

Palästinenser inspizieren nach dem Einsatz der israelischen Armee ein beschädigtes Gebäude. Bild: Bild: dpa

Nach anhaltenden Protesten von Palästinensern an der Grenze zum Gazastreifen hat Israels Militär erneut mehrere Militärposten der dort herrschenden islamistischen Hamas angegriffen. Die Stellungen seien während gewalttätiger Ausschreitungen am Sicherheitszaun mit einer Drohne attackiert worden, teilte die israelische Armee am Abend mit. Die Posten befanden sich demnach unweit der Proteste.