Nahost-Krieg Nächster Schritt: Israel intensiviert Kämpfe im Gazastreifen

29. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine israelische mobile Artillerieeinheit ist in einer Position nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza zu sehen. Bild: Bild: dpa

Israels Militär greift die islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verstärkt am Boden und aus der Luft an. „Wir treten in die nächste Phase unseres Krieges gegen die Hamas in Gaza ein. Aus der Luft, zu Lande und zur See”, sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär auf der Plattform X - vormals Twitter - veröffentlichten Video.