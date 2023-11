Ihre jüngere Schwester Naema al-Nadschi hat in ihrem Haus in Dair al-Balah viele Binnenflüchtlinge aus dem Norden des Gazastreifens aufgenommen. Dort sind die Kämpfe und israelischen Angriffe am heftigsten. Die Videoaufnahmen von Tausenden von Zivilisten mit weißen Fahnen, die seit Tagen durch einen von Israel deklarierten humanitären Korridor aus dem Norden in den Süden laufen, wecken bei vielen Assoziationen mit der „Nakba”. „Israel will uns immer wieder vertreiben und die palästinensische Sache für immer beenden”, glaubt die 72-jährige Al-Nadschi.