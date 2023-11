Nahost-Krieg Tote und Verletzte bei Anschlag in Jerusalem

30. November 2023 | Quelle: dpa

Israelische Grenzpolizisten sichern den Ort des Anschlags. Bild: Bild: dpa

Zwei palästinensische Attentäter haben am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf dort wartende Menschen eröffnet. Drei Menschen seien dabei getötet worden, sagte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom. Weitere Menschen wurden demnach zum Teil schwer verletzt.