Nahost Nach Ende des Krieges: Perspektiven für den Gazastreifen

05. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Straßenszene in Chan Junis. Was für eine Zukunft hat der Gazstreifen? Bild: Bild: dpa

Ganze Stadtviertel des Gazastreifens liegen in Trümmern, Hunderttausende Menschen wurden vertrieben und leben in großer Not: Der Druck auf Israels Armee, den Krieg in dem dicht besiedelten Küstengebiet bald zu beenden, steigt. Doch welche Perspektiven gibt es für das Danach?