Nahost Nach Raketenangriffen: Israel schließt Gaza-Übergang für Arbeiter

Nach mehreren Raketenangriffen militanter Palästinenser hat Israel seine Grenze zum Gazastreifen für Tausende von Arbeitern und Händlern bis auf weiteres geschlossen. Der Personenübergang wurde am Sonntag nicht wie üblich zu Beginn der israelischen Arbeitswoche geöffnet. „Über die Wiedereröffnung des Übergangs wird abhängig von Sicherheitserwägungen entschieden werden“, teilte die zuständige Cogat-Behörde am Samstag mit. In den vergangenen Monaten hatte Israel Tausende von Arbeitsgenehmigungen an Arbeiter aus dem Gazastreifen ausgegeben, um die Lage in dem blockierten Gebiet zu verbessern.