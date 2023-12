Nahost Netanjahu: Hamas-Zerschlagung Voraussetzung für Frieden

26. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Israels Premier Benjamin Netanjahu (M) hält eine Sicherheitsbesprechung mit Kommandeuren und Soldaten ab. Bild: Bild: dpa

Die Zerschlagung der islamistischen Hamas und eine Entmilitarisierung des Gazastreifens sind für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Voraussetzungen für Frieden in dem Gebiet. „Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden. Dies sind die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen”, schreibt Netanjahu in einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag für die Zeitung „Wall Street Journal”.