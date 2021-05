Nahost Neue Angriffswelle in Israel – Biden spricht mit Netanjahu

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Bei erneut intensivem Raketenbeschuss durch Militante aus Gaza wurden am Mittwochabend in Israel mehrere Menschen verletzt. In Sderot wurde ein fünf Jahre alter Junge nach Angaben der Stadtverwaltung bei einem Raketenangriff tödlich verletzt.