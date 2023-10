Nahost Organisationen: Humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Israel reagiert seit den Massakern der Hamas mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. Bild: Bild: dpa

Die islamistische Hamas hat mit ihrem Terror-Angriff auf Israel eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt, die die Menschen im Gazastreifen in eine humanitäre Katastrophe stürzt. In dem dicht besiedelten Gebiet leben schätzungsweise 2,3 Millionen Menschen. Westliche Politiker wie US-Präsident Joe Biden und die Vereinten Nationen mahnten, Israel müsse in Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung das humanitäre Völkerrecht wahren.