Nahost-Reise Putin und Erdogan reisen für Gespräche nach Teheran

Raisi hat Erdogan bereits in der Palastanlage Saadabad begrüßt. In einem Meinungsartikel hatte der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian das Treffen als Ansatz einer „nachbarschafts- und regionalorientierten Politik“ bezeichnet. „Der Gipfel wird sich nicht auf die Syrien-Frage beschränken, da die drei Länder gemeinsame Interessen in den Bereichen Wirtschaft, Energie und Ernährungssicherheit haben, die Teil der Beratungen auf dem Gipfel sein werden“, schrieb Amirabdollahian in der Zeitung „Irandaily“.