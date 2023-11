Nahost Sechs Tote nach israelischem Armeeeinsatz im Westjordanland

14. November 2023 | Quelle: dpa

Erneut hat das israelische Militär hier in Tulkarem im Norden des Palästinensergebiets operiert. Bild: Bild: dpa

Bei Zusammenstößen während eines Einsatzes der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Die Toten seien zwischen 21 und 32 Jahre alt, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah. Bei dem Militäreinsatz in Tulkarm im Norden des Palästinensergebiets seien in der Nacht auf Dienstag zudem 12 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.