Die Menschen entkommen - manchmal mit wenigen Minuten Vorwarnung - oft nur mit dem, was sie am Leibe tragen. Tausende sind schon mehrmals vertrieben worden. In der südlichen Stadt Rafah haben inzwischen 1,5 Millionen Menschen Schutz gesucht. Sie kampieren auf engstem Raum unter Plastikplanen oder in Zelten teils am Straßenrand.