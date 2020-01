Nahost Trump lädt Netanjahu und Gantz ins Weiße Haus ein

US-Präsident Donald Trump hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Herausforderer Benny Gantz überraschend zu Gesprächen ins Weiße Haus eingeladen. Dies bestätigte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag bei einem Treffen mit Netanjahu in Jerusalem. Bei dem Treffen am kommenden Dienstag solle es um „regionale Themen sowie die Aussicht auf Frieden hier im Heiligen Land“ gehen.