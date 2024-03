Der Resolutionstext sprach angesichts der von Israel geplanten Offensive in Rafah von einer „großen Sorge” für die dortige Zivilbevölkerung. Das Dokument sprach auch von einer „tiefen Sorge über die Bedrohung der Zivilbevölkerung durch eine vom Konflikt ausgelöste Hungersnot und durch Epidemien” aus. Der Hunger in Gaza habe „katastrophale Zustände” erreicht. Alle Parteien hätten gemäß dem Völkerrecht die Verpflichtung, die Zivilbevölkerung zu schützen und in den Gebieten unter ihrer Kontrolle für deren Grundbedürfnisse zu sorgen, hieß es. Israel wird international heftig dafür kritisiert, nicht genug Hilfslieferungen für die Not leidenden Palästinenser zu ermöglichen. Israel weist diese Kritik zurück.