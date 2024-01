Nahost UN-Gericht: Israel muss sich Völkermord-Vorwurf stellen

04. Januar 2024 | Quelle: dpa

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen gerät Israel international immer mehr unter Druck. Bild: Bild: dpa

Gut drei Monate nach dem Beginn des Gaza-Kriegs gegen die islamistische Hamas muss sich Israel erstmals vor einem internationalen Gericht für den Militäreinsatz verantworten. Südafrika hatte Israel vor dem Internationalen Gerichtshof mit Sitz in Den Haag verklagt und des Völkermords beschuldigt. Die Anhörungen dazu wurden nun für den 11. und 12. Januar angesetzt, wie das höchste UN-Gericht am Mittwochabend in Den Haag entschied.