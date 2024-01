Nahost UNRWA-Chef warnt vor Aus für Hilfe in Gaza

28. Januar 2024 | Quelle: dpa

«Unser humanitärer Einsatz, von dem zwei Millionen Menschen als Rettungsanker in Gaza abhängen, kollabiert», sagt UNRWA-Chef Philippe Lazzarini. Bild: Bild: dpa

Nach dem vorläufigen Abbruch von Zahlungen an das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA wegen der mutmaßlichen Beteiligung einiger ihrer Beschäftigten am Massaker der Hamas in Israel hat der Chef der Organisation vor einem Ende der Hilfe in Gaza gewarnt.