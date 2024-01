Nahost Vorwürfe: Waren UN-Mitarbeiter an Hamas-Terror beteiligt?

27. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ela Bahat berührt ein Bild ihres 30-jährigen Sohnes Dror: Am 7. Oktober wurden beim Angriff der Hamas viele Menschen getötet. Waren UN-Mitarbeiter daran beteiligt? Bild: Bild: dpa

Die mutmaßliche Beteiligung von zwölf Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA am Hamas-Massaker in Israel hat weltweit für Empörung gesorgt. Mehrere Länder stoppten vorübergehend Zahlungen an die UN-Organisation.