Nahost WHO entsetzt über Zerstörung von Krankenhaus im Gazastreifen

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Krankenwagen umgeben von Trümmern in Beit Lahia. Die Weltgesundheitsorganisation hat Israel vorgeworfen, ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens zerstört zu haben. Bild: Bild: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel vorgeworfen, ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens zerstört zu haben. „Die WHO ist entsetzt über die wirksame Zerstörung des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden von Gaza in den letzten Tagen, die es funktionsunfähig machte und zum Tod von mindestens acht Patienten führte”, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntagabend auf der Plattform X, vormals Twitter. Die Patienten, darunter ein neunjähriges Kind, seien wegen unzureichender medizinischer Versorgung gestorben. Israel wies die Kritik zurück.