Nahost Zehn Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

22. Februar 2023 | Quelle: dpa

Israelische Sicherheitskräfte im Westjordanland während eines Einsatzes (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Zudem wurden mehr als 100 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Mindestens fünf davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein 16-Jähriger.