Nahostkonflikt Bericht: Hamas sucht permanenten Kriegszustand mit Israel

08. November 2023 | Quelle: dpa

Wie lange wird der Kriegszustand zwischen den Hamas und Israel anhalten? Bild: Bild: dpa

Die islamistische Hamas hat mit der blutigen Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober laut einem Bericht der „New York Times” bewusst eine Eskalation des Konflikts in Kauf genommen. In der Interpretation der Islamisten sei es das Ziel, die ins Wanken geratene palästinensische Sache mittels Gewalt wiederzubeleben, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gespräche mit mehreren Hamas-Vertretern.