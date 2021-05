Nahostkonflikt Biden drängt auf Zwei-Staaten-Lösung

In Nahost laufen derweil weitere Gespräche zur Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und radikalen Palästinensern. Die Beratungen unter ägyptischer Vermittlung gingen am Samstag weiter, sagten Vertreter der radikal-islamischen Hamas. Die ägyptische Delegation sei bereits seit Freitag im Einsatz. Sie pendele zwischen Israel und dem Gazastreifen hin und her. In den Gesprächen gehe es auch um Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen.