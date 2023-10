Nahostkonflikt „De facto ist der Iran längst wieder am Ölmarkt“

Weil nach dem Angriff auf Israel alle Verhandlungen über ein Ende der Ölsanktionen gegen den Iran obsolet sind?

Nein, derartige Verhandlungen spielten am Ölmarkt zuletzt bereits keine wesentliche Rolle mehr. De facto ist der Iran längst wieder am Markt. Er hat seine Produktion merklich ausgeweitet. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen über den Ölexport, aber die Produktion liegt aktuell bei rund 3,1 Millionen Barrel pro Tag, das sind rund 500.000 Barrel täglich mehr als zu Jahresbeginn. So stark sind weder der Eigenbedarf des Landes noch die Lagerkapazitäten gestiegen, was dafür spricht, dass der Iran mehr Öl exportiert hat. Der Westen hat dies mit Blick auf den Ölpreis, die Inflation und das reduzierte Ölangebot der OPEC+ offenbar stillschweigend hingenommen. Mit dieser Laissez-Faire-Strategie dürfte nun aber Schluss sein. Ich halte es für wahrscheinlich, dass der Westen die Ölgeschäfte des Iran wieder strenger eindämmt. Die Folge: Das Ölangebot am Weltmarkt wird knapper.