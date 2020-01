Nahostkonflikt: Iran feuert Raketen auf irakische Basis mit US-Soldaten

Soleimani wurde am Freitag auf irakischem Boden durch eine US-Drohne getötet. Er hatte die Al-Kuds-Brigaden kommandiert und war Architekt der regionalen Militärstrategie des Irans im Irak, in Syrien und im Libanon. Die USA haben ihn für die Tötung von US-Soldaten im Irak verantwortlich gemacht und ihn beschuldigt, vor seinem Tod neue Attentate geplant zu haben. Als Reaktion auf Soleimanis Tod hat der Iran erklärt, sich nicht länger an das Atomabkommen gebunden zu fühlen. Zudem kündigte Teheran harsche Vergeltungsakte an.