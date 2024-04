Nahostkonflikt: „Israel und Iran haben jahrzehntealte Spielregeln verändert“

WirtschaftsWoche: Herr Perthes, der Iran hat vor etwa zehn Tagen erstmals Israel direkt mit Raketen und Drohnen beschossen, nachdem Israel eine Attacke auf die iranische Botschaft in Damaskus ausgeführt hatte. Wenige Tage später schlug Israel mit einem Angriff nahe Isfahan seinerseits zurück – drei Präzedenzfälle innerhalb kürzester Zeit. Erleben wir historische Tage im Nahen Osten?

Volker Perthes: Es gibt einen alten Spruch: Im Nahen Osten gibt es zu wenig Land, aber zu viel Geschichte. Aber ich will der Frage nicht ausweichen: Seit dem 7. Oktober werden andauernd Schwellen überschritten. Solch ein Massaker an Jüdinnen und Juden hat es in der Geschichte des Staates Israel noch nicht gegeben. Israel hat zuvor auch keinen so langen und brutalen Krieg wie den heutigen in Gaza geführt. Dann kamen die jeweiligen Angriffe Israels und des Iran auf das Botschaftsgelände beziehungsweise das Staatsgebiet des jeweils anderen. Insofern markieren die Ereignisse der jüngsten Zeit in mehrfacher Hinsicht eine gefährliche Eskalation.