Nahostkonflikt: Leben wir im Zeitalter der deeskalierenden Bomben?

Diese Lesart wird in den Stunden danach auch in Berlin geteilt. Obwohl in Regierungskreisen von einem „iranischen Tabubruch“ die Rede ist – und kaum jemand noch der Hoffnung nachhängt, mit dem Land in näherer Zukunft in irgendeine Weise diplomatische Fortschritte erzielen zu können. Vielmehr treibt Berlin nun auf europäischer Ebene weitere Sanktionen voran – auch und gerade gegen das iranische Drohnenprogramm.



