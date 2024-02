Nahostkonflikt Proteste in Israel: Für Geisel-Deal und gegen Netanjahu

24. Februar 2024 | Quelle: dpa

Mit Pferden gehen Polizisten gegen die Regierungsgegner in Tel Aviv vor. Bild: Bild: dpa

Tausende Menschen haben am Samstagabend in mehreren israelischen Städten für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. „Ich fordere die am meisten gescheiterte Regierung in der Geschichte (Israels) auf: Tretet ab!”, rief ein Reserve-Offizier, der im Gaza-Krieg verwundet wurde, in seiner Rede auf der größten Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv.