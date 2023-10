Nahostkonflikt „Unternehmen müssen politische Risiken stärker in ihre Strategie aufnehmen“

WirtschaftsWoche: Herr Mölling, der Krieg in Israel hält die Welt in Atem. Ist Deutschland auf diese zweite Zeitenwende vorbereitet?

Christian Mölling: Nein. Deutsche Regierungen rennen seit Langem den Krisen hinterher. Es gibt keine Vorstellungen für die richtige politische Strategie. Es werden auch keine Möglichkeiten und Kapazitäten aufgebaut, die man in solchen Krisen aktivieren kann. Viel schlimmer: Vorausschau und Eventualplanung, also Dinge, mit denen man Handlungsfähigkeit zurückgewinnen könnte, werden auf höchster politischer Ebene als unnötig betrachtet.