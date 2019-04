Naruhito folgt auf Akihito Wie der Thronwechsel Japans Wirtschaft ankurbeln könnte

Die Industrie dürfte die Auszeit wegstecken. Im Frühjahr werden in Japan traditionell mehrere Feiertage begangen, was als die „Goldene Woche“ bezeichnet wird. Sie wird diesmal wegen des Thronwechsels verlängert. Der Autobauer Toyota etwa erklärte, dass seine Werke wegen der „Goldenen Woche“ ohnehin für neun Tage geschlossen blieben. IT- und andere Firmen rechnen wegen verlorener Arbeitstage schlimmstenfalls mit einer kleinen Delle. Einer Reuters-Umfrage unter 220 Unternehmen ergab, dass die Hälfte nicht damit rechnet, dass die lange Pause ihre Geschäfte belastet. Rund 28 Prozent erwarten ein Minus, etwa ein Viertel dagegen ein Plus.