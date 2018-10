Nationalkonservative Agenda Polen setzt Justizreform trotz höchstrichterlichen Urteils fort

Die Regierung argumentiert dagegen, die Veränderungen seien nötig, um die Arbeit an den Gerichten effizienter zu gestalten und Hinterlassenschaften des kommunistischen Regimes zu beseitigen. Mit der Ernennung der neuen Richter sei ein sehr wichtiger Schritt in der Justizreform getan worden, sagte der Vize-Leiter des Präsidialamtes, Pawel Mucha. Es gehe darum, die Basis für Vertrauen in die Justiz wiederherzustellen.