Nato: Baerbock zu Nato-Nord-Erweiterung – „Gibt keinen Graubereich“

Dies war auch Gegenstand von Beratungen des neuen schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara. Außenminister Billström sagte in Berlin, die Gespräche mit der Türkei verliefen sehr positiv. Das Treffen in Ankara habe gezeigt, dass es „noch sehr viel Raum für Dialog gibt“. Er werde die Gespräche in Kürze in Ankara fortsetzen.