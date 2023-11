Nato-Bündnis Stoltenberg sieht in Erdogans Hamas-Nähe kein Problem

10. November 2023 | Quelle: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nimmt am BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) teil. Bild: Bild: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht in der Nähe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur islamistischen Hamas kein Problem für das Bündnis. „Es ist nie einfach, wenn wir innerhalb des Bündnisses unterschiedliche Ansichten haben”, sagte Stoltenberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das habe aber „in gewisser Weise keinen Einfluss darauf, was wir tun oder nicht tun, weil wir in diesem speziellen Konflikt keine Rolle spielen.”