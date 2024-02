Nato Danke, Donald Trump!

What the f...?! Natürlich ist das typisches Getöse von Donald Trump – einerseits. Andererseits sollte man sofort allen Zynismus beiseitelegen und die ebenso bittere wie nüchterne Konsequenz daraus ziehen: Der Auftritt zeigt in rohster Art und Weise, an welchem Scheideweg sich der Westen gerade befindet. Trump meint oft genau das, was er sagt. Alarmismus ist deshalb angebracht. Ein Alarmismus, der in entschlossenes Handeln mündet.