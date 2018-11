Nato-Generalsekretär Stoltenberg fordert geschlossene Verteidigungspolitik für Europa

Stoltenberg rechnet damit, dass Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Ende des Monats am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires dieses Thema miteinander besprechen. Sorge äußerte der Nato-Generalsekretär aber auch über China, das stark in neue Waffensysteme und dabei auch neue Raketen investiere. Wäre China Partner im INF-Vertrag, würde das Land damit dieses Abkommen verletzten. Daher unterstützte Stoltenberg die Idee, den INF-Vertrag auszuweiten.