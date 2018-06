Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel den Beitrag Deutschlands zum Verteidigungsbündnis hervorgehoben. Die Bundesrepublik bringe sich „sehr stark“ in die Nato-Aktivitäten ein, etwa in Afghanistan, unterstrich Merkel am Freitag in Berlin während eines Besuchs von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Mit Blick auf den Gipfel im Juli bekräftigte sie, Deutschland werde bis 2024 seine Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen.