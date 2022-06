Nato-Gipfel Scholz: Russland stellt wieder eine Bedrohung für Europa dar

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid ein düsteres Bild von der Sicherheitslage in Europa gezeichnet. „Durch seine aggressive Politik stellt Russland wieder eine Bedrohung für Europa, für die Allianz dar“, sagte Scholz in einer Pressekonferenz. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich ähnlich besorgt. „Wir haben es mit der ernstesten Sicherheitslage seit Jahrzehnten zu tun“, sagte der Norweger mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch auf die als aggressiv wahrgenommene Politik China.