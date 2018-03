Nato: Höheres Verteidigungsbudget von Mitgliedstaaten gefordert

BrüsselNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Mitgliedstaaten aus Europa und Kanada zu einer Erhöhung ihres Verteidigungshaushaltes aufgerufen. „Um unsere Nationen zu beschützen, benötigen wir mehr Verteidigungsausgaben, Investitionen in Schlüsselfähigkeiten und Kräfte für Nato-Missionen und -Operationen“, sagte der Norweger am Mittwoch auf einem Nato-Treffen in Brüssel.