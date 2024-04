Nato-Jubiläum „Der 75. Jahrestag der Nato ist für die Verbündeten kein Grund sich zu feiern“

Wie ist die Einstellung der Mitglieder zu einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine?

In Washington und Berlin gibt es nach wie vor Bedenken bei diesem Thema, deswegen wird möglichst nach etwas anderem gesucht, was mit einem attraktiven Label verziert werden kann. Der Generalsekretär hat jetzt erst mal einen Vorschlag gemacht und den werden die Mitglieder in den nächsten Wochen inhaltlich diskutieren und sicher zum Teil zerpflücken.



Grundsätzlich gibt es nicht viel an dieser Ankündigung zu mäkeln, sie kommt in meinen Augen nur zu spät und ist mit ähnlichen gemeinsamen Initiativen von EU und der G7 unkoordiniert. Finanzielle Planungssicherheit ist für die Ukraine natürlich wichtig, aber mehr als finanzielle Absichtserklärungen der Bündnispartner benötigt sie jetzt mehr Waffen. Stoltenbergs Vorschlag ist sicherlich kein strategischer Gamechanger.