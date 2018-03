Nato: Mitgliedsstaaten erhöhen ihre Rüstungsausgaben

Über die jüngsten Prognosen zu den Militärausgaben der Nato-Staaten soll an diesem Mittwoch bei einem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel diskutiert werden. Stoltenberg betonte am Dienstag, dass sie vielversprechend seien, es aber noch immer viel zu tun gebe. „Ich erwarte in den kommenden Jahren weiteren Fortschritt“, sagte er.