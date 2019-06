Nato: Russland besorgt wegen möglicher US-Truppenverlegung nach Polen

Das an die russische Exklave Kaliningrad (die frühere Nordhälfte Ostpreußens) grenzende Nato-Mitglied Litauen ist – wie seine baltischen Nachbarn Estland und Lettland – wegen der Ukrainekrise um seine Sicherheit besorgt. Russland hat sich besorgt über die mögliche Verstärkung der US-Militärpräsenz in Polen gezeigt. Damit werde die militärische Spannung in Europa angefacht - besonders an der Ostflanke der Nato, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Das Programm trage einen „destabilisierenden und eskalierenden Charakter“. Moskau sieht darin auch einen Schlag gegen die Russland-Nato-Grundakte von 1997.