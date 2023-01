Nato: Stoltenberg: Schweden hat Forderungen für Nato-Beitritt erfüllt

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte dagegen am Sonntag, Schweden habe seine Zusagen erfüllt. Jetzt seien die Türken am Zug. „Wir haben ein sehr gutes Verfahren gemeinsam mit Finnland und der Türkei und tun genau das, was wir gesagt haben, was die Türkei jetzt bestätigt“, sagte er.