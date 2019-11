Nato: Stoltenberg warnt nach Macron-Kritik vor Schwächung der Nato

Stoltenberg verteidigte die Nato gegen die Kritik. Das Bündnis tue viel mehr als früher, sagte er: „Die Realität ist, dass die NATO ihre kollektive Verteidigung in Jahrzehnten nicht mehr so ausgebaut hat.“ So erhöhten die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in Europa zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges und die europäischen Partner erhöhten ihre Verteidigungsinvestitionen. Stoltenberg räumte ein, dass es zwar immer wieder zu Differenzen unter den 29 Bündnispartnern komme. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass diese Meinungsverschiedenheiten überwunden werden können. Darin habe immer die Stärke der NATO bestanden.