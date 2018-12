NATO Trump kritisiert Deutschland erneut für Verteidigungsausgaben

Die Verteidigungsausgaben der USA dienen allerdings bei weitem nicht alleine zum Schutz Europas. Die US-Streitkräfte unterhalten unter anderem große Stützpunkte in Asien und der Pazifikregion; 28.000 Soldaten sind alleine in Südkorea stationiert, mehr als 30.000 in Japan. Deutschland gehört nach einer Statistik des Pew Research Centers allerdings noch zu den größten US-Truppenstandorten weltweit.